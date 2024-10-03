В Удмуртии есть 16-дневный запас сливочного масла

Ижевск. Удмуртия. В Минсельхозе Удмуртии подвели итоги совещания о ценах и поставках сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, что ранее жители региона столкнулись с нехваткой сливочного масла на полках магазинов и ростом цен на этот продукт. Министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Юдин прокомментировал, что ситуация находится на контроле. По последним данным Удмуртстата, за неделю сливочное масло подорожало на 40 рублей.

Михаил Юдин заявил, что рост оптово-отпускной цены на масло жирностью 72,5% наблюдается с начала года на 19,8%.

«При этом среди ПФО по потребительским ценам на сливочное масло мы находимся на 8 месте среди 14 субъектов России, что не является критичным показателем. Также увеличилась цена на сырое молоко — на 15,3 %, что эквивалентно 36,73 тыс. руб./т», — заявил министр сельского хозяйства Удмуртии.

Представители перерабатывающих предприятий пояснили, что цены растут из-за повышения себестоимости сырья, роста внутреннего спроса на жирные молочные продукты и нехватки молочных жиров на российском рынке.

Руководитель управления ФАС по Удмуртии Елена Стерхова отметила, что подобная ситуация наблюдается во многих регионах России. Для стабилизации цен она предложила, в соответствии с законом, установить на товар предельно допустимые розничные цены.

Жителям Удмуртии сообщают, что производство сливочного масла не сократилось. Но из-за проблемы взаимодействия местных перерабатывающих предприятий с федеральными торговыми сетями в ценах уменьшились поставки товаров в федеральные сети, в то время как объемы поставок в розничную торговлю не сократились. Вскоре основные молокоперерабатывающие предприятия Удмуртии заключат новые контракты с федеральными сетями.

В результате Минсельхоз Удмуртии рекомендовал предприятиям не сокращать объемы производства молока и сливочного масла. Также министерство планирует написать обращение в Минсельхоз России, где попросит рассмотреть возможность введения субсидий «за качество» и «за увеличение жирности молока».

Жителям Удмуртии советуют не паниковать и не создавать искусственный приток спроса на продукцию местного производства. Отмечается, что в республике на складах производителей есть 240 т сливочного масла. Этот объем продукции обеспечивает 16-дневный запас.