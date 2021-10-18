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Нефрологическое отделение РДКБ в Удмуртии стало ковид-стационаром для детей

10:40, 18 октября, 2021
Андрей Бирюков
Нефрологическое отделение РДКБ в Удмуртии стало ковид-стационаром для детей
10:40, 18 октября, 2021
Андрей Бирюков
1046
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
1046
0

Медпомощь ребятам временно будут оказывать в урологическом и педиатрическом отделениях.

Ижевск. Удмуртия. Нефрологическое отделение Республиканской детской клинической больницы в Ижевске перепрофилировали под ковид-центр для маленьких пациентов. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики.

С 11 октября нефрологическое отделение РДКБ стало принимать детей с коронавирусом. В связи с этим медпомощь детям с патологией мочевой системы будут оказывать в детском урологическом отделении по адресу: Ижевск, улица Наговицына, 10, а также в педиатрическом отделении: Ижевск, улица Ленина, 79. 

В Минздраве отметили, что пациентов в указанных отделениях примут высококвалифицированные специалисты и врачи-нефрологи.

Сложных пациентов при необходимости будет консультировать главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по детской нефрологии Татьяна Стрелкова.

Напомним, что в Удмуртии с наступлением осени резко выросла заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 18 октября за сутки диагноз подтвердился у 369 человек. На лечении находятся 9,5 тыс. жителей республики.

10:40, 18 октября, 2021
Андрей Бирюков
1046
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус
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