Нефрологическое отделение РДКБ в Удмуртии стало ковид-стационаром для детей

Медпомощь ребятам временно будут оказывать в урологическом и педиатрическом отделениях.

Ижевск. Удмуртия. Нефрологическое отделение Республиканской детской клинической больницы в Ижевске перепрофилировали под ковид-центр для маленьких пациентов. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики.

С 11 октября нефрологическое отделение РДКБ стало принимать детей с коронавирусом. В связи с этим медпомощь детям с патологией мочевой системы будут оказывать в детском урологическом отделении по адресу: Ижевск, улица Наговицына, 10, а также в педиатрическом отделении: Ижевск, улица Ленина, 79.

В Минздраве отметили, что пациентов в указанных отделениях примут высококвалифицированные специалисты и врачи-нефрологи.

Сложных пациентов при необходимости будет консультировать главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по детской нефрологии Татьяна Стрелкова.

Напомним, что в Удмуртии с наступлением осени резко выросла заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 18 октября за сутки диагноз подтвердился у 369 человек. На лечении находятся 9,5 тыс. жителей республики.