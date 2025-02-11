Удмуртия. Эксперт по питанию Фергус Смитерс заявил, что решить проблемы со сном людям поможет тёмный шоколад. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на «The Mirror» («Зеркало»).

Фергус Смитерс сообщил, что содержащаяся в темном шоколаде аминокислота триптофан повышает серотонин, который регулирует сон и настроение. Поэтому после потребления тёмного шоколада получится быстрее заснуть.

«Темный шоколад содержит несколько питательных веществ, которые могут быть полезны для сна, например, магний и триптофан. Магний — это минерал, который может помочь расслабить мышцы и способствовать спокойствию, облегчая засыпание», — пояснил эксперт.

С ним согласился врач Мартин Хартманн. Он отметил, что страдающим бессонницей людям нужен магний, и для его получения нужно просто съесть темный шоколад или авокадо. Ещё облегчить засыпание могут: киви, банан, капуста и хумус.