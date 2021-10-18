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Парк имени Горького в Ижевске закроют до зимы

11:40, 18 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Парк имени Горького в Ижевске закроют до зимы
11:40, 18 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
920
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#теплоход\n#зима
Фото: "Парки Ижевска"
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Навигация теплоходов по городскому пруду прекращается до весны 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. Со среды, 20 октября, парк имени Горького в Ижевске закрывается на межсезонье до зимнего периода. Как сообщили «Парки Ижевска», также прекращается до весны 2022 года навигация теплоходов по городскому пруду.

«За летний период мы провели 190 развлекательных и познавательных мероприятий в парке, из них самые крупные это — открытие сезона, летний Open Air с приглашённым гостем, фестиваль уличного искусства «ИжАрт», открытие нового фуд-корта, музыкальные вечера на Ротонде, фестиваль «Уличный движ», творческие встречи с Николаем Наумовым и Ильей Зудиным», — отметили в «Парках Ижевска».

В учреждении напомнили, что в 2021 году была завоёвана премия «Лучший руководитель предприятия индустрии развлечений». На зимний период для посетителей готовится «кое-что особенное и интересное».

11:40, 18 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
920
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#теплоход\n#зима
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