В Удмуртии выявили более тысячи случаев повторного заболевания коронавирусом

Из них 890 — с лета 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Более тысячи жителей Удмуртии переболели коронавирусом повторно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Повторное заболевание коронавирусом через три и более месяца после первого случая произошло у 1 041 жителя Удмуртии, из них 890 заболели с 1 июня 2021 года. От повторного проявления инфекции умерли 22 человека — они не были привиты от ковида.

В Минздраве отметили, что иммунитет ослабевает через 3-6 месяцев после перенесённой болезни. При этом у тех, кто перенёс коронавирус в бессимптомной или лёгкой форме, он может и не сформироваться вовсе. По заявлению ведомства, вакцинация после болезни поможет защититься от повторного заболевания.

Напомним, что в Удмуртии с наступлением осени резко выросла заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 18 октября за сутки диагноз подтвердился у 369 человек. На лечении находятся 9,5 тыс. жителей республики. С 11 октября нефрологическое отделение РДКБ в Ижевске стало перепрофилировалось под детский ковид-госпиталь. Ранее Минздрав также сообщал, что после полного курса вакцинации коронавирус подхватили около тысячи жителей республики.