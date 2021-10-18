За 2021 год в авариях в Удмуртии погибли 103 человека

Ещё 1 218 получили различные травмы.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии подвела итоги работы за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

С января по сентябрь включительно в Удмуртии произошло 997 ДТП. В результате 103 человека погибли, 1 218 получили ранения.

Наблюдается тенденция на уменьшение числа ДТП. В сравнении с 9 месяцами 2020 года количество аварий снизилось на 30%, погибли на 13% меньше людей и на 33,7% меньше пострадали. Уменьшилось и число травмированных детей.

В течение этого года инспекторы ГИБДД выявили 4 638 случаев пьяного вождения.