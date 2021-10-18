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За 2021 год в авариях в Удмуртии погибли 103 человека

08:30, 18 октября, 2021
Андрей Бирюков
За 2021 год в авариях в Удмуртии погибли 103 человека
08:30, 18 октября, 2021
Андрей Бирюков
234
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#ГИБДД
Фото: ИА «Сусанин»
234
0

Ещё 1 218 получили различные травмы.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии подвела итоги работы за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

С января по сентябрь включительно в Удмуртии произошло 997 ДТП. В результате 103 человека погибли, 1 218 получили ранения. 

Наблюдается тенденция на уменьшение числа ДТП. В сравнении с 9 месяцами 2020 года количество аварий снизилось на 30%, погибли на 13% меньше людей и на 33,7% меньше пострадали. Уменьшилось и число травмированных детей. 

В течение этого года инспекторы ГИБДД выявили 4 638 случаев пьяного вождения.

08:30, 18 октября, 2021
Андрей Бирюков
234
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#ГИБДД
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