Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что халва может помочь сохранить здоровье и молодость. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на «NEWS.ru».

Халва, которую изготовили из молотого кунжута, орехов или семян подсолнечника, богата белками, витаминами и минералами, например, кальцием, железом и магнием.

В результате продукт не только служит источником энергии, но и замедляет старение организма. А из-за своих полезных жирных кислот и антиоксидантов халва помогает улучшить здоровье сердца и снизить воспалительные процессы.

Ирина Лялина заявляет, что из-за содержания клетчатки этот продукт очень полезен пожилым людям. А находящийся в ней витамин Е благотворно влияет на женщин.

Если халва приготовлена из арахиса, то в ней очень полезен кремний, укрепляющий хрящи, сухожилия и зубы. А халва, приготовленная на основе льняного семени, способствует поддержке сердечно-сосудистой системы.

Но так как орехи и семена относятся к сильным аллергенам, беременным женщинам, детям и людям с аллергическими реакциями рекомендуют есть халву в умеренных количествах. Специалист советует за день потреблять до 50 г этого продукта.