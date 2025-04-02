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Эксперт рассказала, какое лакомство поможет сохранить здоровье и молодость

09:00, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Эксперт рассказала, какое лакомство поможет сохранить здоровье и молодость
09:00, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
278
0
#мнение эксперта\n#продукты\n#польза
Источник фото: unsplash.com (Catherine Breslin)
278
0

Халва оказалась богата белками, витаминами и минералами.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что халва может помочь сохранить здоровье и молодость. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на «NEWS.ru».

Халва, которую изготовили из молотого кунжута, орехов или семян подсолнечника, богата белками, витаминами и минералами, например, кальцием, железом и магнием. 

В результате продукт не только служит источником энергии, но и замедляет старение организма. А из-за своих полезных жирных кислот и антиоксидантов халва помогает улучшить здоровье сердца и снизить воспалительные процессы. 

Ирина Лялина заявляет, что из-за содержания клетчатки этот продукт очень полезен пожилым людям. А находящийся в ней витамин Е благотворно влияет на женщин.

Если халва приготовлена из арахиса, то в ней очень полезен кремний, укрепляющий хрящи, сухожилия и зубы. А халва, приготовленная на основе льняного семени, способствует поддержке сердечно-сосудистой системы. 

Но так как орехи и семена относятся к сильным аллергенам, беременным женщинам, детям и людям с аллергическими реакциями рекомендуют есть халву в умеренных количествах. Специалист советует за день потреблять до 50 г этого продукта.  

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09:00, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
278
0
#мнение эксперта\n#продукты\n#польза