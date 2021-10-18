Более 260 кг мясной продукции сняли с реализации в Удмуртии

Таков результат проверок Роспотребнадзора за первые девять месяцев 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2021 года с реализации сняли 38 партий мясной продукции в ходе проверок. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Всего за первые девять месяцев 2021 года ведомство провело проверки 311 предприятий, занимающихся производством и оборотом мяса и мясной продукции. В ходе надзорных мероприятий исследовали более 1000 проб на соответствие требованиям технических регламентов. По результатам проверки выяснилось:

- по микробиологическим показателям – 865 проб, из них не соответствовало гигиеническим нормативам – 16 проб (1,8%);

- по санитарно-химическим показателям – 164 пробы, все соответствовали гигиеническим нормативам;

- по физико-химическим показателям – 239 проб, из них не соответствовало гигиеническим нормативам – 7 проб (2,9%);

- на наличие антибиотиков – 81 проба, все соответствовали гигиеническим нормативам;

- на радиоактивные вещества – 57 проб, все соответствовали гигиеническим нормативам.

- на ГМО – 13 проб, все соответствовали гигиеническим нормативам.

В ходе проверок выявили 72 нарушения обязательных требований законодательства в области технического регулирования и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 35 объектах (10,3% от всех проверенных объектов).

Основные нарушения:

- реализация мясной продукции с истекшими сроками годности, переклеивание продавцом маркировочных ярлыков упакованной продукции;

- отсутствие необходимой полной информации для потребителей (о товаре, изготовителе, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, номер партии, допускаются сокращения в информации на упаковке);

- несоблюдение условий товарного соседства при хранении пищевой продукции (готовой и сырой) в холодильном оборудовании; отпуск потребителям сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов в торговом зале через одни весы;

- реализация замороженной мясной продукции с наличием снега в потребительской упаковке.

По результатам проверок изъяли из оборота 38 партий мяса и мясных продуктов общим объемом 260,8 кг по причине истечения срока годности, нарушения условий хранения, отсутствия маркировки, нарушение целостности упаковки. Также Роспотребнадзор вынес 25 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 666 000 рублей.