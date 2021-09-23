Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

На Центральной площади Ижевска заработала фотовыставка о тружениках села

08:30, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
На Центральной площади Ижевска заработала фотовыставка о тружениках села
08:30, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство
Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
364
0

Героями стали агрономы, трактористы и инженеры.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска заработала фотовыставка, посвящённая труженикам села. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

На фотографии представлены 26 человек. Это агрономы, трактористы-механизаторы, главные инженеры хозяйств.

«От их работы каждый год зависит урожай, и даже качество хлеба, к румяной горбушке которого мы все так привыкли. Каждый - профессионал высокого класса, всю свою жизнь посвятивший сельхозпроизводству. Самые скромные, доброжелательные и трудолюбивые, они не привыкли к славе. Но как никто заслуживают ее», — говорится в сообщении.

Некоторые стенды рассказывают о развитии растениеводства.

Выставка будет работать до конца года.

08:30, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство
?>