На Центральной площади Ижевска заработала фотовыставка о тружениках села

Героями стали агрономы, трактористы и инженеры.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска заработала фотовыставка, посвящённая труженикам села. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

На фотографии представлены 26 человек. Это агрономы, трактористы-механизаторы, главные инженеры хозяйств.

«От их работы каждый год зависит урожай, и даже качество хлеба, к румяной горбушке которого мы все так привыкли. Каждый - профессионал высокого класса, всю свою жизнь посвятивший сельхозпроизводству. Самые скромные, доброжелательные и трудолюбивые, они не привыкли к славе. Но как никто заслуживают ее», — говорится в сообщении.

Некоторые стенды рассказывают о развитии растениеводства.

Выставка будет работать до конца года.