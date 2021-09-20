Итоги дня: отставки чиновников в Удмуртии и предварительные итоги выборов в Госдуму

Главные новости понедельника





Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 226 человек. Скончались 9 пациентов, выписаны из больниц — 109.

Выборы

На момент закрытия избирательных участков 19 сентября явка в Удмуртии составила 47,42% от общего числа избирателей. После проверки 99% бюллетеней в 33 округе лидирует единоросс Андрей Исаев (35,61%), следом идёт коммунист Александр Сыров (25,22%). В 34 округе большее число голосов (33,29%) набрал Олег Гарин, выдвигающийся от «Единой России», за ним также кандидат от КПРФ — Владимир Бодров (21,82%).

Восстановление после пожара

Переживший пожар фельдшерско-акушерский пункт в деревне Мишкино Глазовского района капитально отремонтируют. Работы уже начались. Возгорание произошло в 2020 году по вине местного жителя, который пытался сокрыть следы своего незаконного проникновения в здание.

Череда отставок

Стало известно об уходе с поста главы Камбарского района Александра Поддубского, который занимал эту должность 10 лет. Пока исполнять обязанности руководителя будет первый замглавы администрации по промышленности, транспорту, связи и ЖКХ Александр Голованов.

17 сентября стало известно о снятии с Георгия Щербака полномочий министра здравоохранения Удмуртии. Он уйдёт с поста 20 сентября.

Рекламе - добро

В Ижевске снят запрет на расклейку рекламы на остановках общественного транспорта. Изменения в правила о размещении объектов наружной рекламы внесли 16 сентября.

Модернизация «Ижводоканала»

На «Ижводоканале» построят цех по производству, хранению и дозированию низкоконцентрированного гипохлорита натрия. Сейчас идут торги по определению подрядчика. Сумма контракта равняется 500 млн рублей. Объект должен появиться до 2023 года.





