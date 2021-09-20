В Удмуртии медики выписали еще 109 пациентов, переболевших коронавирусом

За сутки скончались 9 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи выписали еще 109 пациентов, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

За сутки также скончались 9 человек с ковидом — женщины от 57 до 84 лет и мужчины от 56 до 88 лет.

Положительные тесты получили 226 жителей Удмуртии, среди которых 135 ижевчан, 12 жителей Завьяловского района, 10 жителей Игринского района, 9 жителей Юкаменского района. По 8 человек подхватили инфекцию в Сарапуле, Воткинске и Воткинском районе, 7 — в Дебесском районе, 5 — в Ярском районе. По 4 зараженных жителя оказалось в Увинском и Шарканском районах Удмуртии, три человека — в Сарапульском, Красногорском районах, по два — в Киясовском, Глазовском, Малопургинском районах. Еще по одному заболевшему оказалось в Каракулинском, Селтинском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах.

Среди тех, кто сейчас проходит лечение, 316 находятся в тяжелом состоянии, 1 512 в состоянии средней степени тяжести, 6 500 чувствуют себя удовлетворительно.