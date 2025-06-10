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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Покосившиеся вазоны на кольцевом перекрёстке у ТЦ «Медведь» в Ижевске обещали исправить до конца июня

12:16, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Покосившиеся вазоны на кольцевом перекрёстке у ТЦ «Медведь» в Ижевске обещали исправить до конца июня
12:16, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: Яндекс карты
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Фотографиями «уставших» элементов благоустройства горожане поделились в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. На кольцевом перекрёстке улиц Пушкинская и Карла Либкнехта в Ижевске покосились цветники. Об этом горожане сообщили в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

На первый взгляд может показаться, что это смелое дизайнерское решение, но это не так. Вазоны требуют ремонта, что и пообещали сделать в городской администрации до конца июня 2025 года.

При этом, если смотреть по Яндекс панорамам, элементы цветников отклонялись от заданной оси уже в 2018 году.