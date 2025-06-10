Ижевск. Удмуртия. На кольцевом перекрёстке улиц Пушкинская и Карла Либкнехта в Ижевске покосились цветники. Об этом горожане сообщили в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

На первый взгляд может показаться, что это смелое дизайнерское решение, но это не так. Вазоны требуют ремонта, что и пообещали сделать в городской администрации до конца июня 2025 года.

При этом, если смотреть по Яндекс панорамам, элементы цветников отклонялись от заданной оси уже в 2018 году.



