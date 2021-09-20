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Александр Поддубский досрочно сложил полномочия главы Камбарского района

13:55, 20 сентября, 2021
Анна Торхова
Александр Поддубский досрочно сложил полномочия главы Камбарского района
13:55, 20 сентября, 2021
Анна Торхова
248
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#политика\n#руководство
Фото: vk.com/avpoddubski
248
0

Он написал заявление об уходе 17 сентября.

Камбарка. Удмуртия. Александр Поддубский покинул пост главы Камбарского района Удмуртии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

17 сентября Александр Васильевич написал заявление о досрочном сложении полномочий. «Выражаю искреннюю благодарность за совместную плодотворную работу команде, с которой проработали эти 10 лет, руководству Удмуртской Республики. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. За последние несколько лет сделано немало и впереди еще много важных задач предстоит решить», - написал он в своих соцсетях.

Напомним, Поддубский возглавил район в 2011 году. Одной из громких историй в период его руководства стал ремонт местной администрации.

13:55, 20 сентября, 2021
Анна Торхова
248
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#политика\n#руководство
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