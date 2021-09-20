Александр Поддубский досрочно сложил полномочия главы Камбарского района

Он написал заявление об уходе 17 сентября.

Камбарка. Удмуртия. Александр Поддубский покинул пост главы Камбарского района Удмуртии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

17 сентября Александр Васильевич написал заявление о досрочном сложении полномочий. «Выражаю искреннюю благодарность за совместную плодотворную работу команде, с которой проработали эти 10 лет, руководству Удмуртской Республики. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. За последние несколько лет сделано немало и впереди еще много важных задач предстоит решить», - написал он в своих соцсетях.



Напомним, Поддубский возглавил район в 2011 году. Одной из громких историй в период его руководства стал ремонт местной администрации.