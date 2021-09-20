Георгий Щербак покинул пост министра здравоохранения Удмуртии

Кресло руководителя занял замминистра Сергей Стрижнев.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов освободил от должности министра здравоохранения региона Георгия Щербака. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Согласно указу, его полномочия прекращены с 20 сентября. Причиной ухода стала смена работы. Исполняющим обязанности руководителя министерства стал замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев.

Напомним, в августе 2021 года глава Удмуртии сообщил о возможных правительственных перестановках.

3 августа 2019 года, после ухода с поста Игоря Титова, Щербак стал исполнять обязанности министра здравоохранения региона. В марте 2020 года был подписан указ о назначении Георгия Щербака министром.

В свою очередь о переводе Сергея Стрижнева с должности главврача Глазовской межрайонной больницы стало известно в ноябре 2020 года.

Наша справка: Сергей Викторович Стрижнев родился в Красноярске, закончил Красноярский государственный медицинский университет по специальности врач-хирург.

Позднее получил второе высшее образование в Российской академии хозяйства.

Занимал руководящие должности в больницах Москвы.

С марта 2020 года был главврачом Глазовской межрайонной больницы.

