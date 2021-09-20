Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Георгий Щербак покинул пост министра здравоохранения Удмуртии

16:24, 20 сентября, 2021
Анна Торхова
Георгий Щербак покинул пост министра здравоохранения Удмуртии
16:24, 20 сентября, 2021
Анна Торхова
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
256
0

Кресло руководителя занял замминистра Сергей Стрижнев.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов освободил от должности министра здравоохранения региона Георгия Щербака. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
Согласно указу, его полномочия прекращены с 20 сентября. Причиной ухода стала смена работы. Исполняющим обязанности руководителя министерства стал замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев.
Напомним, в августе 2021 года глава Удмуртии сообщил о возможных правительственных перестановках.
3 августа 2019 года, после ухода с поста Игоря Титова, Щербак стал исполнять обязанности министра здравоохранения региона. В марте 2020 года был подписан указ о назначении Георгия Щербака министром.
В свою очередь о переводе Сергея Стрижнева с должности главврача Глазовской межрайонной больницы стало известно в ноябре 2020 года.

Наша справка: Сергей Викторович Стрижнев родился в Красноярске, закончил Красноярский государственный медицинский университет по специальности врач-хирург.
Позднее получил второе высшее образование в Российской академии хозяйства.
Занимал руководящие должности в больницах Москвы.
С марта 2020 года был главврачом Глазовской межрайонной больницы.

16:24, 20 сентября, 2021
Анна Торхова
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии
?>