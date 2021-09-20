В Удмуртии объявили предварительные итоги выборов в Госдуму

В округах лидируют единороссы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели предварительные итоги голосования в Госдуму России. Об этом председатель ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников рассказал на аппаратном совещании в понедельник, 20 сентября.

Так, в 33 округе после проверки более 99% протоколов победу одерживает единоросс Андрей Исаев с показателем в 35,61%. Второе место занимает Александр Сыров от КПРФ — 25,22%. Следом расположился Павел Берлинский из партии «Новые люди» - за него проголосовали 7,30%.

По ижевскому округу №34 в лидеры выбился Олег Гарин из партии «Единая Россия» — 33,29%. Следом по данному округу идет КПРФ — Владимир Бодров с результатом 21,82%, третьим - Аскольд Запашный от партии «Справедливая Россиия - За правду» с показателем 10,25%.

В целом по региону явка на выборах составила 47,39%. По предварительным подсчетам, после обработки 99,23% протоколов, среди партий также лидирует «Единая Россия» - 35,60%. КПРФ получила 25,29% голосов избирателей, ЛДПР — 9,64%.

Активнее всего в выборах участвовали Селтинский, Граховский и Алнашский районы. Среди городов больше всего на участки пришли жители Воткинска, Глазова и Можги.

«Главное – открыто, легитимно, честно и с достойным результатом для партии «Единая России», - заключил глава Удмуртии Александр Бречалов.