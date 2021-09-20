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Явка на выборах в Госдуму в Удмуртии составляет 47%

09:30, 20 сентября, 2021
Юрий Абашев
Явка на выборах в Госдуму в Удмуртии составляет 47%
09:30, 20 сентября, 2021
Юрий Абашев
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
Фото: ИА "СУСАНИН"
236
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Голосование длилось три дня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершились выборы в Государственную думу VIII созыва, которые впервые длились три дня, с 17 по 19 сентября. Как ИА «Сусанин» сообщил председатель республиканского ЦИК Вениамин Соломенников, на момент закрытия участков явка в республике составила 47,42%.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 сентября после обработки 40% протоколов «Единая Россия» набирала 34,42% голосов. По округу № 33после обработки первых бюллетеней в Удмуртии лидирует Андрей Исаев.

09:30, 20 сентября, 2021
Юрий Абашев
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
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