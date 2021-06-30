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Итоги дня: возвращение к ковидным ограничениям в Удмуртии и повышение тарифов на коммуналку

18:00, 30 июня, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: возвращение к ковидным ограничениям в Удмуртии и повышение тарифов на коммуналку
18:00, 30 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#стадион\n#Театры\n#кино\n#коммуналка\n#коммунальные платежи
Фото: twenty20.com
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О самых главных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 101 новый случай ковида. За сутки скончались 6 пациентов.

Проверят:

В Удмуртии проведут ревизию неблагополучных семей, находящихся на учете. Также Минсоцполитики региона проверит работу с семьями, с которых в 2021 году сняли статус неблагополучных.

Ограничения:

Из-за ковида заполняемость залов и спортивных трибун в Удмуртии вновь ограничили до 75%. Между зрителями должна сохраняться дистанция в 1 м.

Работа из дома:

Работодателям Удмуртии необходимо перевести на удаленку 30% непривитых сотрудников. Это касается тех работников, чье непосредственное нахождение на рабочем месте не обязательно.

Один номер:

В Ижевске появилась диспетчерская штрафстоянок. Теперь по вопросам эвакуированных авто водителям нужно звонить по единому номеру.

Платежи растут:

С 1 июля жителей Удмуртии ждет очередное повышение стоимости коммунальных услуг. Уже августе в платежках будут новые цифры.

18:00, 30 июня, 2021
Анна Торхова
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#стадион\n#Театры\n#кино\n#коммуналка\n#коммунальные платежи