Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид Детство, украденное войной Лонгрид За свободой – в походы Лонгрид

Единая диспетчерская служба штрафстоянок появилась в Ижевске

14:00, 30 июня, 2021
Анна Торхова
Единая диспетчерская служба штрафстоянок появилась в Ижевске
14:00, 30 июня, 2021
Анна Торхова
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#эвакуаторы\n#автомобилисты
Фото: arzik2
128
0

Принимать звонки начнут с 1 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создали единую диспетчерскую службу штрафстоянок. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр транспорта Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

В городе насчитывается 7 штрафстоянок. В случае эвакуации авто водителям приходилось искать номер определенной стоянки, куда увезли машину. Это создавало неудобства как автомобилистам, так и сотрудникам ГИБДД.

Чтобы у водителей не возникало трудностей, владельцами спецавтостоянок было заключено соглашение о создании единой службы.

Звонить можно с 1 июля по номеру: 7 982-790-11-66.

14:00, 30 июня, 2021
Анна Торхова
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#эвакуаторы\n#автомобилисты