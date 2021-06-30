Единая диспетчерская служба штрафстоянок появилась в Ижевске

Принимать звонки начнут с 1 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создали единую диспетчерскую службу штрафстоянок. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр транспорта Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

В городе насчитывается 7 штрафстоянок. В случае эвакуации авто водителям приходилось искать номер определенной стоянки, куда увезли машину. Это создавало неудобства как автомобилистам, так и сотрудникам ГИБДД.

Чтобы у водителей не возникало трудностей, владельцами спецавтостоянок было заключено соглашение о создании единой службы.

Звонить можно с 1 июля по номеру: 7 982-790-11-66.