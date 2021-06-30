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В Удмуртии вернули ограничения по заполняемости зрительных залов и трибун на стадионах

12:42, 30 июня, 2021
Дарья Саушина
В Удмуртии вернули ограничения по заполняемости зрительных залов и трибун на стадионах
12:42, 30 июня, 2021
Дарья Саушина
912
0
#коронавирус\n#культура\n#Удмуртия\n#общество\n#безопасность
Фото: pixabay.com
912
0

Залы театров и кинотеатров могут быть заполнены только на 75%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вернули ограничения по заполняемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах. Изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Как следует из документа, в зрительном зале или на трибуне спортобъекта могут быть заняты только 75% мест. При этом между зрителями должна быть дистанция в 1 метр. Это не касается случаев, когда билеты покупают члены одной семьи.

На спортивных объектах при отсутствии посадочных мест для зрителей должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия, участники которых живут в палатках в месте проведения.

Напомним, что ограничения по заполняемости в республике сняли в начале июня этого года. Утром 30 июня в регионе впервые с начала января выявили более 100 случаев заражения коронавирусом. 

12:42, 30 июня, 2021
Дарья Саушина
912
0
#коронавирус\n#культура\n#Удмуртия\n#общество\n#безопасность