В Удмуртии вернули ограничения по заполняемости зрительных залов и трибун на стадионах

Залы театров и кинотеатров могут быть заполнены только на 75%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вернули ограничения по заполняемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах. Изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Как следует из документа, в зрительном зале или на трибуне спортобъекта могут быть заняты только 75% мест. При этом между зрителями должна быть дистанция в 1 метр. Это не касается случаев, когда билеты покупают члены одной семьи.

На спортивных объектах при отсутствии посадочных мест для зрителей должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия, участники которых живут в палатках в месте проведения.

Напомним, что ограничения по заполняемости в республике сняли в начале июня этого года. Утром 30 июня в регионе впервые с начала января выявили более 100 случаев заражения коронавирусом.