В Удмуртии проведут ревизию неблагополучных семей

Власти проверят эффективность устранения причин, способствующих безнадзорности.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии проверят эффективность профилактики в отношении неблагополучных семей. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона.

Министерству социальной политики и труда Удмуртии поручено провести ревизию семей, находящихся на учёте, и дать оценку эффективности мер, направленных на восстановление благоприятных условий их жизни.

Также ведомство должно проверить работу с семьями, с которых в 2021 году сняли статус неблагополучных и рассмотреть вопросы обоснованности таких решений. Поручено провести дополнительные проверки о действительном устранении причин, способствующих беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних.

Также Минсоцполитки должно принять дополнительные меры для выявления неблагополучных семей с детьми и завершить инвентаризацию социальных объектов на предмет их безопасности.

Главы городов и районов обязаны проконтролировать вопросы по установке и дальнейшем использовании пожарных извещателей в домах, где живут неблагополучные семьи. Напомним, что с 1 марта 2021 года наличие в помещениях датчиков дыма является обязательным.

Ответственные органы должны разработать порядок обеспечения семей пожарными извещателями. Уполномоченного по правам ребёнка обязали организовать и провести в июне 2021 года мероприятия по пропаганде профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

До 1 июля необходимо принять меры по организации летнего отдыха, в том числе на воде. Исключить допуск населения и, в первую очередь, детей, на непригодные для купания водоёмы.

Напомним, что в ночь 22 мая в Нылге Увинского района произошёл пожар, в результате которого погибла семья из двух взрослых и четырёх детей. Супруги не имели работы и злоупотребляли алкоголем. В феврале 2021 года семью сняли с профилактического учёта и лишили статуса находящейся в опасном социальном положении.

Позже было установлено, что имевшийся в доме пожарный извещатель супруги сами демонтировали.