Работодателям Удмуртии предстоит перевести 30% непривитых сотрудников на удаленку

В обязательном порядке на удаленку переводятся беременные, люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.

Ижевск. Удмуртия. Работодателям Удмуртии необходимо перевести 30% непривитых сотрудников на удаленку. Новая рекомендация содержится в распоряжении главы республики о введении режима повышенной готовности с изменениями от 30 июня. Документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В распоряжении указано, что перевести необходимо работников, чье непосредственное нахождение на рабочем месте не обязательно.

Сотрудников из групп риска по-прежнему в обязательном порядке необходимо переводить на дистанционку. В случае, если это невозможно, беременным женщинам необходимо оформить время простоя, а лиц с хроническими заболеваниями и старше 65 лет – разместить с минимальными контактами с другими людьми в помещениях, оборудованных рециркуляторами. Раньше в случае невозможности удаленки предлагалось предоставить сотрудникам из группы риска ежегодный отпуск или оформить период нерабочих дней с сохранением оплаты труда. И только если эти варианты недопустимы, появлялась возможность работы в отдельном помещении с бактерицидными облучателями.

К группе риска относятся жители с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, диабетом, гипертонией 2 степени, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой 2 степени, а также беременные и люди старше 65 лет.

По данным регионального оперштаба, в Удмуртии от коронавируса привито более 180 тыс. человек. 140 тыс. из них получили оба компонента вакцины.