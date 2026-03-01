Ижевск. Удмуртия. В два раза подорожает плата за холодную воду для жителей Ижевска, которые не установили счётчик. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Это произошло из-за изменений правил предоставления коммунальных услуг в декабре. Если раньше коммунальщики применяли повышающий коэффициент 1,5, то теперь он вырос до 3.

В Минстрое объяснили, что инициатива нправлена на стимулирование установки счётчикова. К тому же это поможет в борьбе с «резиновыми» квартирами, где прописан один человек, а живет несколько.

Увеличение платы затронуло тех, у кого техническая возможность установить счетчик есть, но они ей не воспользовались. Также коэффициент включат, если срок поверки прибора истёк. Правда, тут есть нюанс: первые три месяца после этого плату насчитают по среднему, а вот с четвертого — уже с коэффициентом. То же самое ждет тех, кто не пускает контролеров проверить счётчик или скрывает поломку.

В «Ижводоканале» напомнили: ставить приборы учёта — обязанность собственников по закону. И нововведения касаются только холодной воды.

Помимо этого, с 6 декабря ужесточили и правила для тех, кто самовольно подключается к сетям. Оспорить начисления теперь почти невозможно. Пересмотрят сумму только при явной ошибке в расчётах.

«У нас примерно шестая часть потребителей не имеет приборов учета, — говорит начальник абонентской службы «Ижводоканала» Марина Ушмаева. — Да, есть квартиры и другие жилые помещения, в которых отсутствует техническая возможность установки индивидуального прибора учета. Очень надеюсь, что принятые федеральным правительством изменения в правилах предоставления услуг водоснабжения помогут нам улучшить взаимоотношения с потребителями».