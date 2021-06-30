В Удмуртии число новых случаев заражения ковидом за сутки превысило сотню

Скончались 6 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 101 человека. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Среди заболевших более половины жители Ижевска – 53. Также заболели 12 жителей Можги, 11 жителей Увинского района, 11 жителей Игринского района, 4 жителя Сюмсинского района, 3 жителя Завьяловского района. Еще по два положительных теста оказалось в Воткинске, Глазовском и Красногорском районах, один – в Воткинском районе.

По данным на 30 июня, скончались 6 пациентов: 62-летняя и 72-летняя женщины, мужчины 51, 66, 73 и 79 лет.

Врачи выписали 40 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в Удмуртии ковид подтверждался 35 749 раз, 32 183 человека выздоровели, 497 скончались. Сейчас в тяжелом состоянии остаются 70 человек.