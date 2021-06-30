С 1 июля в Удмуртии вводятся новые тарифы на коммунальные услуги

В августе жители республики получат платежки с повышенным начислением.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля жителей Удмуртии ждет очередное повышение стоимости коммунальных услуг. Уже в августе граждане получат платежки с новым начислением.

Согласно приказам министерства строительства и ЖКХ Удмуртии, принятым в декабре 2020 года, во втором полугодии 2021 года увеличатся цены на все коммунальные ресурсы.

Так, рост тарифов на электроэнергию в Удмуртии составит 10 коп. для сельского населения (с 2,78 руб. за киловатт до 2,88 руб.) и 15 коп. для городского населения (с 3,97 руб. до 4,12 руб. за киловатт).

В Ижевске тариф на водоснабжение изменится на 5 рублей 19 копеек (с 25,96 до 31,15 руб. за кубический метр). Водоотведение подорожает на 3 рублей 75 копеек (с 18,77 до 22,52 руб. за кубометр).

Тариф на тепловую энергию в Ижевске вырастет на 3,4% (с 2 074,32 до 2 144,84 руб. за гигакалорию).

Услуги горячего водоснабжения в столице республики подорожают на 8,76% или на 12 руб. 53 коп. (с 141,94 руб. до 154,47 руб. за кубический метр).

Согласно приказу Минстроя от 23 июня 2021 года, с 1 июля природный газ будет обходиться жителям Удмуртии на 3% дороже. Для потребителей, использующих только газовую плиту, тариф изменится на 17 коп. (с 5,7 до 5,87 руб. за кубический метр). Для живущих в домах с газовой плитой и газовым водонагревателем – на 16 коп. (с 5,61 до 5,77 руб. за кубометр).

Для владельцев домов с индивидуальным отоплением газ будет стоить 5 712,7 руб. за 1 тыс. кубометров.

Плата за услугу «Вывоз твердых коммунальных отходов» в Удмуртии останется на прежнем уровне: 98,39 руб. с человека для жителей многоквартирных домов и 95,11 руб. для жителей частного сектора.