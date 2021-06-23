Академия «Калашников» начала новый набор учеников в Ижевске

В 2021 году для поступления доступны шесть направлений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался набор учеников в академию «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

Получить дополнительное образование могут школьники 13-17 лет. Это поможет им определиться с будущей профессией.

Первый этап конкурсного отбора продлится до 28 августа. Желающим пройти обучение необходимо выбрать одно из 6 направлений и пройти онлайн-тест. Сделать это можно на сайте Академии.

Очные собеседования с будущими преподавателями станут следующим отборочным этапом. Учебный год стартует 1 октября.

Набор идёт по направлениям: «Робототехника», «Информационные технологии», «Нейро. Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Мехатроника». В 2021 году открывается новое направление – «Космосс», где ребята попробуют себя в инженерии ракет и спутников, познакомятся с астрономией и радиокоммуникацией.

Основной курс длится 2 года. В конце каждого цикла ученики предоставляют свои проекты и получают сертификаты. Обучение бесплатное.