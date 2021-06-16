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Итоги дня: планы по объединению вокзалов в Удмуртии и время ожидания прививки от ковида

18:00, 16 июня, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: планы по объединению вокзалов в Удмуртии и время ожидания прививки от ковида
18:00, 16 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#медведи\n#цирк\n#выборы\n#вокзал
Фото: twenty20.com
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О самых главных новостях среды от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались еще 3 пациента с коронавирусом. В среду зарегистрировали 39 новых случаев заражения.

Это не цирк:

Аскольд Запашный баллотируется в Госдуму от Удмуртии. Кстати, дрессировщик имеет звание «Народный артист Удмуртии».

Не ждать:

Глава Удмуртии поручил жестко контролировать срок ожидания прививки от ковида. Желающий поставить прививку должен ждать не больше 7 дней. 

ДТП:

Девушка устроила аварию на улице Камбарской в Ижевске. В результате пострадали 5 человек.

И снова здравствуйте:

Медведей заметили у деревень в Глазовском районе. Местным жителям посоветовали реже ходить в лес.

Планы поменялись:

На фестиваль «Эктоника» вместо Максим приедет Лена Катина. Певице пришлось отменить концерт, ее госпитализировали с пневмонией.

Проверка:

В ЦИКе Удмуртии появился умный сканер для подписных листов. Он позволит избавиться от ошибок и опечаток.

Планы:

В Удмуртии могут объединить ж/д вокзалы и автостанции. В данный момент идут переговоры с РЖД о возможности забирать пассажиров автобусов в случае закрытия автовокзалов.

18:00, 16 июня, 2021
Анна Торхова
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#медведи\n#цирк\n#выборы\n#вокзал