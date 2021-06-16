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Проверять подписные листы кандидатов в Удмуртии будет умный сканер

14:30, 16 июня, 2021
Дарья Саушина
Проверять подписные листы кандидатов в Удмуртии будет умный сканер
14:30, 16 июня, 2021
Дарья Саушина
139
0
#выборы\n#ЦИК\n#информационные технологии
Фото: udmurt.izbirkom.ru
139
0

Технология позволяет избавиться от ошибок при чтении текста, опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных подписей.

Ижевск. Удмуртия. Проверять подписи избирателей на подписных листах в Удмуртии будет умный сканер. Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики, в регион поступило специальное оборудование. Его будут использовать для проверки подписных листов кандидатов в депутаты Госдумы.

Технология позволяет избавиться от ошибок при чтении текста, различных опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных подписей.

Ранее Интерфакс писал, что в этом году все регионы получат автоматизированные комплексы проверки подписных листов с привлечением нейросетевой модели. Сейчас процедура соответствия данных избирателя проводится вручную. Новые технологии позволяют автоматизировать процесс.

Комплекс также сможет распознавать закономерности в случае возможной фальсификации документов. Разработчики рассчитывают, что система электронной проверки подписей обеспечит достоверность более 90%.

14:30, 16 июня, 2021
Дарья Саушина
139
0
#выборы\n#ЦИК\n#информационные технологии