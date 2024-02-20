Пассажиры вокзала Ижевска сдали на переработку более 9 тысяч бутылок и банок в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году на вокзале Ижевска люди сдали на переработку 9,1 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Также использованные тары часто сдавали в Казани — 18,8 тыс. бутылок и банок и Нижнем Новгороде — 17,3 тыс. Всего на вокзалах Горьковской железной на переработку собрали 61,7 тыс. тар.

Жителям Удмуртии и путешественникам напоминают, что на 14 вокзалах Горьковской железной дороги установлено 28 фандоматов. В том числе они есть в Ижевске и Агрызе. Все собранные бутылки и банки сортируют, очищают, измельчают и повторно используют для производства новых товаров.