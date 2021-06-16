Еще три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

Число летальных случаев с начала пандемии составило 465.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались три пациента с коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, женщинам было 76 лет и 82 года, мужчине — 58 лет. Таким образом, число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 465.

В республике зарегистрировали 39 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 7 жителей Можги. По три случая в Завьяловском и Каракулинском районах, по одному – в Сарапуле, Воткинске, Вавожском, Игринском, Камбарском, Кизнерском, Якшур-Бодьинском районах. Среди заболевших 9 детей до 14 лет и 5 человек старше 65 лет.

30 человек выздоровели, их выписали.

Напомним, что передвижные пункты вакцинации в Ижевске начали работу в ежедневном режиме. Привиться от ковида можно на Центральной площади и возле торгового центра «Матрица» в Ленинском районе.