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Из-за болезни Максим на фестивале «Эктоника» выступит Лена Катина

13:00, 16 июня, 2021
Анна Торхова
Из-за болезни Максим на фестивале «Эктоника» выступит Лена Катина
13:00, 16 июня, 2021
Анна Торхова
731
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Чекерил\n#фестиваль
Фото: instagram.com/lenakatina
731
0

Певицу госпитализировали с пневмонией.

Ижевск. Удмуртия. Вместо певицы Максим на фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Ижевске выступит экс-участница группы «Тату» Лена Катина. Об этом сообщается на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, фестиваль пройдет 18 и 19 июня на спортивном курорте «Чекерил». Хедлайнером праздника 18 июня станет Юрий Лоза, а 19 июня на сцену выйдет Лена Катина. Концерт начнется, как и планировалось, в 22:00.

Как написала Максим в своем «Инстаграм», сейчас она проходит лечение в больнице. Ее госпитализировали с пневмонией, поражение легких составило 40%, тест на коронавирус оказался отрицательным.

«Приношу извинения всем, кто приобрёл билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!», - добавила певица.

13:00, 16 июня, 2021
Анна Торхова
731
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Чекерил\n#фестиваль