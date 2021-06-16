Из-за болезни Максим на фестивале «Эктоника» выступит Лена Катина

Певицу госпитализировали с пневмонией.

Ижевск. Удмуртия. Вместо певицы Максим на фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Ижевске выступит экс-участница группы «Тату» Лена Катина. Об этом сообщается на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, фестиваль пройдет 18 и 19 июня на спортивном курорте «Чекерил». Хедлайнером праздника 18 июня станет Юрий Лоза, а 19 июня на сцену выйдет Лена Катина. Концерт начнется, как и планировалось, в 22:00.

Как написала Максим в своем «Инстаграм», сейчас она проходит лечение в больнице. Ее госпитализировали с пневмонией, поражение легких составило 40%, тест на коронавирус оказался отрицательным.

«Приношу извинения всем, кто приобрёл билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!», - добавила певица.