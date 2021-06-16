Глава Удмуртии озвучил максимальный срок ожидания прививки от коронавируса

По его словам, некоторым приходится стоять в очереди по несколько недель.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов извинился перед жителями, которым приходится стоять в очереди в ожидании прививки от ковида. Видеообращение он выложил в своих соцсетях.

Глава отметил, что срок ожидания вакцинации должен быть не больше 7 дней, в то время как жителям некоторых населенных пунктов приходится ждать по несколько недель.

«Обращаюсь к министерству здравоохранения Удмуртии, главам городов и районов — наведите порядок на местах», - добавил Бречалов. По его словам, все возможности и вакцина в регионе имеется.

В настоящее время в республике первый компонент получили 143 420 человек. Напомним, с 16 июня мобильный пункт вакцинации развернули на Центральной площади, 18 июня такой же откроют у ТЦ «Матрица».