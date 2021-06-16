В Удмуртии рассмотрят возможность объединения железнодорожных вокзалов с автостанциями

В этом году транспортный узел появится в Можге.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии рассмотрят возможность объединения железнодорожных и автовокзалов. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, в этом году в Можге откроется первый в регионе транспортно-пересадочный узел. Это единое здание авто- и железнодорожного вокзалов с выходами на платформы.

«На этом примере мы рассматриваем возможность объединения ж/д и автовокзалов и в других населенных пунктах», - рассказал министр транспорта республики Алексей Горбачев.

По его словам, сейчас власти республики ведут переговоры с РЖД, которые готовы принимать пассажиров автобусных маршрутов в случае закрытия автостанций. Там, где нет возможности создать транспортный узел, совместно с муниципалитетами будет решаться вопрос организации остановочных пунктов.

Информацию о продаже зданий автовокзалов прокомментировал гендиректор ООО «Автовокзалы Удмуртии» Сергей Зайнуллин. «Объявления о продаже помещений относятся к обычной хозяйственной деятельности и никак не повлияют на работу автостанций. Закрытие автостанций или ограничение их работы не планируется», - заявил он.