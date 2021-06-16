Дрессировщик Аскольд Запашный намерен баллотироваться в Госдуму от Удмуртии

Он пойдет от партии «Справедливая Россия – За правду».

Москва. Артист цирка, дрессировщик Аскольд Запашный намерен баллотироваться в Госдуму России от Удмуртии. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на ТАСС.

Он пойдет от партии «Справедливая Россия – За правду» по одномандатному округу в республике.

Его участие в кампании анонсируют 18 июня в ходе конференции общественного объединения «Новая Евразия». Напомним, выборы в Госдуму России VIII созыва пройдут 19 сентября 2021 года.

Талант связывает художественного руководителя Большого Московского цирка с Удмуртией. В 2008 году Аскольд был удостоен звания «Народный артист Удмуртии». В 2012 году братья Запашные выступали на V международном фестивале цирковых искусств в Ижевске.