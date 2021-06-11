Пять семей представят Удмуртию на конкурсе "Семья года-2021"

Победители станут известны осенью.

Ижевск. Удмуртия. Пять семей из Удмуртии поборются за звание "Семьи года-2021" на всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Удмуртской Республики.

На республиканский этап заявились 39 семей, среди которых 26 - многодетные. В итоге оргкомитет отобрал победителей в 5 номинациях. Лучшей "Многодетной семьей" признали семью Бабайловых из Ижевска, в которой воспитывается 15 детей. Среди "Молодых семей" победила семья Рябовых из Увинского района. Семья Горбушиных из Балезинского района, где воспитываются 7 детей, взяла первое место в номинации "Сельская семья", в номинации "Золотая семья" - Беловы из Граховского района, "Семья - хранитель традиций" - Головизнины из Якшур-Бодьинского района. Дополнительно в Удмуртии была создана еще одна номинация - "Доброе сердце", такой стала семья Пангиных из Ярского района. У родителей 11 детей, из которых 8 - приемные.

Как пояснили в Минсоцполитики, портфолио пяти семей из основных номинаций уже отправили в Москву. В финале победители будут определены в каждой номинации из регионов страны. Их объявят в ноябре 2021 года.