Итоги дня: путевки в детсады Ижевска и перспективы полетов из Удмуртии

Об интересных новостях пятницы.
Ижевск. Удмуртия. В пятницу стало известно еще о 44 новых случаях заражения ковидом в Удмуртии. Два пожилых пациента скончались.
Из Белоруссии:
Автопробег «Брест-Иркутск-Брест» пройдет через Ижевск 15 мая. Колонна остановится в Нацмузее.
Полетели:
Между Ижевском и Новосибирском могут запустить регулярный рейс. О полетах в Казань речи пока не идет.
Цены:
В апреле картофель подорожал на 4,4%, цены на свеклу выросли на 26,3%. Помидоры и огурцы подешевели.
Про малышей:
В Ижевске завершается распределение путевок в детские сады. С 1 по 4 июня родители смогут узнать, получили ли они место в учреждении.
Капремонт:
Арбитражный суд указал на бездействие ижевского Горстроя при контроле за ремонтом школ и детских садов. Строительная фирма более полугода водила за нос столичные власти.