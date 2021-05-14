Итоги дня: путевки в детсады Ижевска и перспективы полетов из Удмуртии

Об интересных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу стало известно еще о 44 новых случаях заражения ковидом в Удмуртии. Два пожилых пациента скончались.

Из Белоруссии:

Автопробег «Брест-Иркутск-Брест» пройдет через Ижевск 15 мая. Колонна остановится в Нацмузее.

Полетели:

Между Ижевском и Новосибирском могут запустить регулярный рейс. О полетах в Казань речи пока не идет.

Цены:

В апреле картофель подорожал на 4,4%, цены на свеклу выросли на 26,3%. Помидоры и огурцы подешевели.

Про малышей:

В Ижевске завершается распределение путевок в детские сады. С 1 по 4 июня родители смогут узнать, получили ли они место в учреждении.

Капремонт:

Арбитражный суд указал на бездействие ижевского Горстроя при контроле за ремонтом школ и детских садов. Строительная фирма более полугода водила за нос столичные власти.