В Удмуртии подорожали картошка и лук, а огурцы с помидорами подешевели

Продовольственные товары подорожали на 0,5%.

Ижевск. Удмуртия. Индекс потребительских цен в Удмуртии за апрель 2021 года вырос на 0,5%. По данным Удмуртстата, продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные — на 0,6%. Услуги стали дороже на 0,4%.

В сравнении с прошлым месяцем картофель подорожал на 4,4%. Овощи в целом стали дешевле на 4%. Лук прибавил в цене на 4,8%, цена на свёклу выросла на 26,3%. Стоимость чеснока почти не изменилась — рост на 0,1%. Огурцы, наоборот, подешевели — на 2,3%, а помидоры — на 11%.

Из числа фруктов рост в цене замечен у замороженных ягод — 6,5%, винограда — 3,9%, апельсинов — 3,2%. Груши и яблоки подешевели на 6,2 и 2% соответственно.

Также в числе продовольственных продуктов в цене прибавили куриные яйца — на 8,2%, шоколад и сгущёнка на 4,0%. Пшено подешевело на 6,2%, а кетчуп, сосиски и сардельки — на 2,7%.

В непродовольственном секторе отмечено подорожание у древесностружечных плит — 8,6%, а также у красного кирпича — на 7,5%. Микроволновки подешевели на 5,3%, а стиральные машины — на 4,3%.

В сфере услуг есть повышение цен на проезд в поездах дальнего следования. Купе в фирменном поезде стало дороже на 44%, а плацкарт фирменного и нефирменного поездов — на 7,6% и 7,4% соответственно. Стоимость экономкласса самолёта стала ниже на 7,8%.