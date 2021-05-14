Участники международного автопробега «Брест-Иркутск-Брест» 15 мая проедут через Ижевск

Колонну встретят в 18:00.

Ижевск. Удмуртия. Участники международного автопробега «Брест-Иркутск-Брест «Содружество: от Буга до Байкала» 15 мая проедут через Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

Автомобилисты стартовали 8 мая от стен Брестской крепости. Колонна проедет через Беларусь, Европейскую часть России, Сибирь, и завершит свой путь у озера Байкал. В столице Удмуртии делегацию будут встречать в 18:00 в Нацмузее имени Кузебая Герда.

Утром 16 мая они отправятся в следующую точку – Пермь.

Целью автопробега является укрепление дружбы между Россией и Белоруссией, сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, обороне Брестской крепости.