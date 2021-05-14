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Участники международного автопробега «Брест-Иркутск-Брест» 15 мая проедут через Ижевск

16:35, 14 мая, 2021
Анна Торхова
Участники международного автопробега «Брест-Иркутск-Брест» 15 мая проедут через Ижевск
16:35, 14 мая, 2021
Анна Торхова
1341
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Белоруссия\n#Великая Отечественная Война
Фото: vk.com/nmur_gerd
1341
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Колонну встретят в 18:00.

Ижевск. Удмуртия. Участники международного автопробега «Брест-Иркутск-Брест «Содружество: от Буга до Байкала» 15 мая проедут через Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

Автомобилисты стартовали 8 мая от стен Брестской крепости. Колонна проедет через Беларусь, Европейскую часть России, Сибирь, и завершит свой путь у озера Байкал. В столице Удмуртии делегацию будут встречать в 18:00 в Нацмузее имени Кузебая Герда.

Утром 16 мая они отправятся в следующую точку – Пермь.

Целью автопробега является укрепление дружбы между Россией и Белоруссией, сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, обороне Брестской крепости.

16:35, 14 мая, 2021
Анна Торхова
1341
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Белоруссия\n#Великая Отечественная Война