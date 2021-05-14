Уведомления о зачислении в детский сад родители Ижевска получат в начале июня

Дошкольные учреждения примут почти 13 тысяч новых воспитанников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается распределение путевок в детские сады. Как рассказал глава города Олег Бекмеметьев, сейчас в столице работает 178 дошкольных учреждений. На новый учебный год на прием в детские сады поступило 12 918 заявлений. Комплектование групп завершится 31 мая.

С 1 по 4 июня родители смогут узнать, получили ли они путевку в детский сад. Эта информация будет размещена на региональном портале госуслуг. Кроме того, мам и пап персонально оповестят заведующие детскими садами.

В этом году для детей в возрасте от 1 года до 2 лет в Ижевске будет открыто 6 групп, от 1,5 до 2 лет – 26, от 2 до 3 лет – 229, от 3 до 4 лет – 89. Олег Бекмеметьев отметил, что для малышей в возрасте до 2 лет организовано на 17 групп больше, чем в прошлом году.

Кроме того, формируются условия для детей с особенностями здоровья. 22 группы примут малышей с тяжелыми нарушениями речи, 3 группы организуют для детей с задержкой психического развития, 4 – для слабовидящих и 3 – для часто болеющих ребят.

Глава Ижевска подчеркнул: абсолютно все маленькие горожане в возрасте до 3 лет будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Охват путевками для детей в возрасте от 2 до 3 лет составит 91%. На сегодня для малышей ясельного возраста не хватает 2970 мест.

Конечно, далеко не все родители отдают своих чад в 1-2 года на попечение воспитателей и нянь. Однако для тех родителей, кто хотел бы освободить для себя хотя бы часть дня, есть альтернативный вариант в виде групп кратковременного пребывания. В этом году такие группы посещали 168 детей.

Что касается летнего периода, то в июне-июле все дошкольные учреждения Ижевска будут на месяц закрываться на ремонт, воспитанников направят в дежурные детские сады. В августе все учреждения вновь заработают в обычном режиме, за исключением садиков, включенных в программу «Большой ремонт». График закрытия детских садов можно найти на сайте администрации города.