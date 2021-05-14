Суд указал на бездействие ижевского Горстроя при контроле за ремонтом детских садов

Строительная фирма более полугода водила за нос столичные власти.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд указал на бездействие ижевского Горстроя при контроле за ремонтом школ и детских садов. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

Напомним, муниципальное казенное учреждение «Служба городского строительства» (сокращенно МКУ Горстрой) выступает от имени администрации Ижевска в качестве заказчика строительства и ремонта всех объектов, финансируемых за счет городского бюджета. На Горстрой также возложены функции строительного контроля и эффективного расходования бюджетных средств.

В начале августа 2019 года в рамках проекта «Большой ремонт» между МКУ Горстрой и ООО «Строй-Инвест» был заключен контракт на капитальный ремонт кровель в школах и детских садах. Всего в списке значилось 6 объектов. До 30 сентября фирма должна была привести в порядок крыши в детских учреждениях, но работы в срок не выполнила. Тем не менее, уже в конце декабря Горстрой и ООО «Строй-Инвест» заключили дополнительное соглашение, увеличив стоимость контракта.

В 2020 году на 4 из 6 объектов крыши все-таки отремонтировали. Горстрой работы принял несмотря на значительное нарушение сроков контракта. Но на 2 детских садах кровли так и остались без ремонта. В конце апреля 2020 года Горстрой принял решение отказаться от услуг горе-подрядчика. Договор был расторгнут. Кроме того, учреждение обратилось в республиканское управление ФАС с заявлением о включении ООО «Строй-Инвест» в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольная служба не нашла оснований внести строительную фирму в «черный список». В УФАС признали: подрядчик действительно нарушил сроки проведения работ. Однако заказчик в лице Горстроя, в свою очередь, за 7 месяцев не предпринял никаких действий, чтобы предупредить затягивание ремонта или применить к подрядчику предусмотренные контрактом штрафные санкции.

В Горстрое не согласились с данным решением УФАС России и обжаловали его в Арбитражном суде. Удмуртский арбитраж жалобу отклонил. Тогда Горстрой подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Арбитражными судами первой и апелляционной инстанции жалоба также не была принята, с указанием, что МКУ Горстрой имело возможность не допустить затягивания сроков по контракту, однако безразлично отнеслось к своей обязанности следить за ходом ремонта и своевременно реагировать на нарушения.

Отметим, проблемы с подрядчиками у муниципалитета начались уже на старте «Большого ремонта». В декабре 2019 года замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков заявил, что далеко не все фирмы, участвующие в этом проекте смогли рассчитать свои возможности и выполнить ремонтные работы в срок.

14 мая глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал дальнейший ход выполнения программы «Большой ремонт». По словам мэра, в этом году администрация города отказалась от проведения аукционов при размещении муниципального заказа на ремонт учреждений социальной сферы. При проведении конкурсов среди подрядчиков главное внимание будет уделяться репутации фирмы и гарантии качества выполняемых работ.