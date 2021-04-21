Жители Удмуртии до 7 мая смогут подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Виртуальное шествие пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени.

Ижевск. Удмуртия. «Бессмертный полк» в Удмуртии пройдет только в режиме онлайн. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, до 7 мая можно подать заявку на участие в виртуальном шествии. Для этого необходимо авторизоваться на сайте 2021.polkrf.ru, заполнить информацию о герое и загрузить фотографию, если она есть.

Авторы одобренных заявок получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близкими - участниками Великой Отечественной войны. Кроме того, можно будет запросить нужный фрагмент шествия.

Акция пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и за рубежом. Транслировать ее будут на сайтах местных телеканалов, городских экранах и в соцсетях.

Напомним, что в 2020 году «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Еще одной акцией памяти стали «Окна Победы», когда жители Удмуртии размещали фотографии своих ветеранов в окнах квартир. В этом году парад в Ижевске 9 мая всё же будет. Участники уже начали готовиться к тому, чтобы пройти маршем по улице Пушкинской. Центральную часть города поделят на тематические площадки, отражающие вклад республики в Победу.