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На Шарканском кладбище планируется благоустроить Аллею Славы павших участников СВО

16:45, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Шарканском кладбище планируется благоустроить Аллею Славы павших участников СВО
16:45, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#СВО\n#память
Источник фото: Василий Муклин
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Эскизный проект глава Шарканского района обсудил с семьями погибших бойцов. 

Шаркан. Удмуртия. Глава Шарканского района Василий Муклин встретился с родителями и жёнами погибших участников СВО. Среди обсуждаемых тем был вопрос благоустройства Аллеи Славы на Шарканском кладбище. Об этом чиновник сообщил на своей странице в VK.

Благоустройство мест захоронения бойцов предполагается выполнить за счёт средств инициативного бюджетирования. Планируется оформление входной группы и установка памятников в единой стилистике. 

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16:45, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#СВО\n#память