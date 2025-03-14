Шаркан. Удмуртия. Глава Шарканского района Василий Муклин встретился с родителями и жёнами погибших участников СВО. Среди обсуждаемых тем был вопрос благоустройства Аллеи Славы на Шарканском кладбище. Об этом чиновник сообщил на своей странице в VK.

Благоустройство мест захоронения бойцов предполагается выполнить за счёт средств инициативного бюджетирования. Планируется оформление входной группы и установка памятников в единой стилистике.