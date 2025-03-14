Эскизный проект глава Шарканского района обсудил с семьями погибших бойцов.
Шаркан. Удмуртия. Глава Шарканского района Василий Муклин встретился с родителями и жёнами погибших участников СВО. Среди обсуждаемых тем был вопрос благоустройства Аллеи Славы на Шарканском кладбище. Об этом чиновник сообщил на своей странице в VK.
Благоустройство мест захоронения бойцов предполагается выполнить за счёт средств инициативного бюджетирования. Планируется оформление входной группы и установка памятников в единой стилистике.
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