Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В Шаркане установили четыре бюста героев Великой Отечественной войны

15:31, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Шаркане установили четыре бюста героев Великой Отечественной войны
15:31, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
135
0
#Удмуртия\n#бюст\n#герой Советского Союза\n#Орден Славы\n#Шаркан\n#Великая Отечественная Война\n#память
Источник фото: администрация Шарканского района
135
0

В честь этого события состоялся митинг и возложение цветов.

Шаркан. Удмуртия. В селе Шаркан в Удмуртии установили четыре бюста уроженцев села – Героев Великой Отечественной войны и полных кавалеров Ордена Славы. Об этом сообщает глава Шарканского района Василий Муклин.

Бюсты посвящены:

Полному кавалеру Ордена Славы Николаю Якимовичу Коробейникову.

Полному кавалеру Ордена Славы Тарасу Федоровичу Емельянову.

Герою Советского Союза Ивану Федоровичу Степанову.

Герою Советского Союза Александру Егоровичу Ярославцеву.

Памятники нашли своё место в парке Победы. В честь открытия жители села провели митинг и возложили цветы.

Изготовил бронзовые бюсты своих земляков Василий Ефремов: «Каждый солдат заслуживает этой памяти», – считает он.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:31, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
135
0
#Удмуртия\n#бюст\n#герой Советского Союза\n#Орден Славы\n#Шаркан\n#Великая Отечественная Война\n#память