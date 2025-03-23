Шаркан. Удмуртия. В селе Шаркан в Удмуртии установили четыре бюста уроженцев села – Героев Великой Отечественной войны и полных кавалеров Ордена Славы. Об этом сообщает глава Шарканского района Василий Муклин.

Бюсты посвящены:

Полному кавалеру Ордена Славы Николаю Якимовичу Коробейникову.

Полному кавалеру Ордена Славы Тарасу Федоровичу Емельянову.

Герою Советского Союза Ивану Федоровичу Степанову.

Герою Советского Союза Александру Егоровичу Ярославцеву.

Памятники нашли своё место в парке Победы. В честь открытия жители села провели митинг и возложили цветы.

Изготовил бронзовые бюсты своих земляков Василий Ефремов: «Каждый солдат заслуживает этой памяти», – считает он.