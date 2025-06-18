Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска появится мемориал в память о героях спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Госдумы России от Удмуртии Олег Гарин.

Создать мемориал «Таволга венчает белых журавлей» решило волонтёрское движение «Таволга». Проект реализуют благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Росмолодёжь. Гранты для НКО на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию в 2025 году».

Также в рамках проекта в городе организуют серию патриотических мероприятий, которые объединят молодежь, ветеранов и семьи погибших участников СВО.