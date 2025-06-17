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Жители Удмуртии почтят память погибших участников Великой Отечественной войны минутой молчания

15:58, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Удмуртии почтят память погибших участников Великой Отечественной войны минутой молчания
15:58, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#память\n#Великая Отечественная Война
Источник фото: unsplash.com (Kristina Flour)
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22 июня на 60 секунд остановится транспорт, работа на предприятиях и вещание теле- и радиоэфира.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, 22 июня проведут минуту молчания. Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодежи Сарапула. 

Минуту скорби проведут в память о погибших участниках Великой Отечественной войны. 

Планируется, что 22 июня в 13:15 остановится общественный и личный транспорт, в торговых центрах прекратят работать кассы, прервётся вещание в эфире телевидения, радио и кабельных каналов, а также приостановится работа на предприятиях, где позволяет технологический цикл. 

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15:58, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
5
0
#Удмуртия\n#память\n#Великая Отечественная Война