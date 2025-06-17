Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, 22 июня проведут минуту молчания. Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодежи Сарапула.

Минуту скорби проведут в память о погибших участниках Великой Отечественной войны.

Планируется, что 22 июня в 13:15 остановится общественный и личный транспорт, в торговых центрах прекратят работать кассы, прервётся вещание в эфире телевидения, радио и кабельных каналов, а также приостановится работа на предприятиях, где позволяет технологический цикл.