На улице Наговицына в Ижевске 9 мая воссоздадут атмосферу удмуртского села в годы войны

На различных площадках горожанам расскажут о вкладе Удмуртии в Победу.

Ижевск. Удмуртия. День Победы в Ижевске пройдет под лозунгом: «Удмуртия – путь к победе». Об этом журналистам рассказала руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртии Евгения Сундукова.

9 мая центральную часть города поделят на тематические площадки, отражающие вклад республики в Победу. Так, на Центральной площади жителям расскажут о роли заводов. Улицу Наговицына наполнят атмосферой удмуртской деревни и покажут, насколько тяжело было на селе в военные годы. Площадку у Госсовета Удмуртии посвятят партизанским отрядам, которые были сформированы на территории республики. Также будет затронута тема строительства железной дороги «Ижевск-Балезино» и госпиталей, располагавшихся в школах.

Парадные колонны в этом году пройдут до администрации Ижевска. Ветераны Афганистана пройдут в восстановленной форме, также идут переговоры о включении парадного расчета в форме танкистов. Шествие стартует в 10:00 от здания правительства. С 11:00 до 14:00 у мэрии пройдет концерт, посвященный присвоению Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Если погода позволит, то вечером на Центральной площади включат фонтан и устроят лазерное шоу.

В 22:00 горожан ждет праздничный салют.

До 20 апреля у администрации Ижевска проходит отбор расчетов, которые выступят на Параде. По итогам из всех, кто выявил желание пройти подготовку, выберут только 4 колонны.

Напомним, в прошлом году Парад отменили из-за пандемии коронавируса. Его планировали перенести на 24 июня, но после отказались. Также в Удмуртии уже начали отбор волонтеров на акцию «Бессмертный полк».