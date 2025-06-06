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Мемориализацией павших в ходе СВО займутся в Дебёсском районе Удмуртии

14:35, 06 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Мемориализацией павших в ходе СВО займутся в Дебёсском районе Удмуртии
14:35, 06 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
277
0
#Дебёсский район\n#память\n#СВО
Источник фото: администрация Дебёсского района УР
277
0

На днях здесь завершили благоустройство воинского захоронения.

Дебёсы. Удмуртия. Мемориализацией павших в ходе СВО займутся в Дебёсском районе Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил глава района Андрей Иванов.

«В апреле этого года мы встречались с родными и близкими героев, отдавших жизни в ходе специальной военной операции. Одним из вопросов, который обсудили тогда — благоустройство воинского захоронения. На сегодняшний день мы завершили работы по установке ограждения и информационной таблички на воинском захоронении. Провели субботник», — написал глава района.

Он назвал общей задачей сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь ради светлого будущего.

«Для этого мы проводим мероприятия, выставки, устанавливаем мемориальные доски. Также планируется создание Аллеи памяти вблизи Свято-Троицкого храма — места, где каждый сможет почтить память погибших. Хотелось бы поблагодарить Николая Валентиновича Дьяконова, который помог нам безвозмездно убрать старые деревья с этой территории. Работы не завершены — предстоит выкорчевать пни», — отметил Андрей Иванов.

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14:35, 06 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
277
0
#Дебёсский район\n#память\n#СВО