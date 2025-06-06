Дебёсы. Удмуртия. Мемориализацией павших в ходе СВО займутся в Дебёсском районе Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил глава района Андрей Иванов.

«В апреле этого года мы встречались с родными и близкими героев, отдавших жизни в ходе специальной военной операции. Одним из вопросов, который обсудили тогда — благоустройство воинского захоронения. На сегодняшний день мы завершили работы по установке ограждения и информационной таблички на воинском захоронении. Провели субботник», — написал глава района.

Он назвал общей задачей сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь ради светлого будущего.

«Для этого мы проводим мероприятия, выставки, устанавливаем мемориальные доски. Также планируется создание Аллеи памяти вблизи Свято-Троицкого храма — места, где каждый сможет почтить память погибших. Хотелось бы поблагодарить Николая Валентиновича Дьяконова, который помог нам безвозмездно убрать старые деревья с этой территории. Работы не завершены — предстоит выкорчевать пни», — отметил Андрей Иванов.