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Онлайн-праздник: как в Ижевске пройдет День Победы-2020

15:55, 30 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
Онлайн-праздник: как в Ижевске пройдет День Победы-2020
15:55, 30 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
157
0
#спорт\n#интернет\n#общество\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#память\n#праздники\n#Бессмертный полк
157
0

Фронтовые бригады, салют в прямом эфире и индивидуальные эстафеты.

Ижевск. Удмуртия. Мероприятия в столице Удмуртии, запланированные ко Дню Победы, пройдут в не совсем привычном формате. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов в четверг, 30 апреля.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина праздничный парад и шествие «Бессмертного полка» в стране перенесли на более поздний срок.

«Мы ещё обязательно пройдём и парадом, и «бессмертным полком», – сказал Смирнов.

Пока же принять участие в акции «Бессмертный полк» можно в режиме онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт, зарегистрироваться и загрузить фотографию ветерана из своей семьи. Трансляция начнётся с 11:00 по мск в День Победы, 9 мая.

С 4 мая в Ижевске начнётся выдача «георгиевских ленточек» в магазинах, АЗС и проходных заводов. Любители здорового образа жизни с 27 апреля могут зарегистрироваться на онлайн-забег «Эстафета мира»: 9 мая можно будет совершить индивидуальную пробежку не менее 3 км и загрузить свой результат в специальное приложение.

Праздничное настроение 9 мая жителям создадут «Песни военных лет». Они будут транслироваться через громкоговорители по всей Удмуртии.

Отметим, что во всевозможных вахтах памяти запрещено участвовать людям младше 18 лет, то есть в этом году они пройдут без участия кадетских корпусов и детей. Почётные караулы будут состоять из представителей ветеранских организаций.

В рамках акции «Парад у дома ветерана» представители силовых структур пройдут строевым маршем перед окнами ветеранов.

Будут работать и «Фронтовые бригады» – коллективы артистов и волонтёров не более, чем из четырёх человек с 4 по 9 мая смогут приехать к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом: военными песнями, стихами, сценками фронтовой жизни и отрывками театральных постановок. По словам Сергея Смирнова, акция в Ижевске охватит 90 дворов.

В сам День Победы, 9 мая, в 19:00 по местному времени пройдёт минута молчания. После неё жителям предложили выйти на балконы с портретами ветеранов и исполнить песню «День Победы». В 22:00 состоится праздничный салют. Из-за режима самоизоляция большая часть жителей сможет посмотреть его только в онлайн-режиме: фейерверк будут транслировать СМИ.

«Для самих ветеранов главное не торжества, а внимание. Если вы знаете, что где-то по соседству живёт ветеран, окажите ему внимание и помощь. Пройти мимо здесь просто нельзя», – подчеркнул Сергей Смирнов.

Он отметил, что около 11 тыс. ветеранов Удмуртии уже начали получать поздравительные открытки и полагающиеся федеральные и региональные выплаты.

Смирнов также напомнил, что, несмотря на то, что начало мая – традиционные праздничные даты, весь мир столкнулся с тяжёлой ситуацией из-за пандемии коронавируса, и необходимо потерпеть и воздержаться от массовых гуляний и поездок за город.

Подробности и необходимые регистрационные формы для онлайн-мероприятий доступны для жителей Удмуртии на сайте udm9may.ru.

15:55, 30 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
157
0
#спорт\n#интернет\n#общество\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#память\n#праздники\n#Бессмертный полк

 

 

 


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