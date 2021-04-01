В Ижевске состоится Парад Победы

6 апреля начнутся репетиции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая состоится Парад Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, пройдет на Центральной площади перед зданием правительства Удмуртии. Начало в 10:00.

6 апреля в Ижевске начнутся репетиции. Две недели по вторникам и четвергам на площади перед мэрией участники парада будут отрабатывать шаг. В мероприятии примут участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, учащиеся кадетских классов, представители ветеранских организаций. Их обеспечат масками и перчатками как на репетициях, так и на самом параде.

На это время парковка перед зданием администрации будет закрыта для автомобилей.

Напомним, в 2020 году свои коррективы внесла пандемия. Парад был отменен, а «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате. Военное шествие с техникой планировалось провести в июне, однако власти все же отказались от этой идеи.