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В Удмуртии сотрудники ДПС помогли водителю, застрявшему на своем авто на размытой дороге

12:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии сотрудники ДПС помогли водителю, застрявшему на своем авто на размытой дороге
12:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИБДД\n#ДПС\n#полиция\n#помощь
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Сигнал о помощи поступил около полуночи.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю, который застрял на своем автомобиле в поле. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Звонок в дежурную часть поступил около полуночи. На место выехал экипаж ДПС в составе капитана полиции Павла Гаврилова и лейтенанта Виктора Волкова. 
Под проливным дождем инспекторы отыскали автомобиль "Лада Веста". Мужчина рассказал, что сам он из села Красногорское. В пути он заблудисля и заехал в яму. 
Машину доставали с помощью лебедки и троса. Когда автомобиль вытащили на трассу, водитель уехал домой.
 
12:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
160
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИБДД\n#ДПС\n#полиция\n#помощь