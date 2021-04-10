В Удмуртии сотрудники ДПС помогли водителю, застрявшему на своем авто на размытой дороге

Сигнал о помощи поступил около полуночи.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю, который застрял на своем автомобиле в поле. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Звонок в дежурную часть поступил около полуночи. На место выехал экипаж ДПС в составе капитана полиции Павла Гаврилова и лейтенанта Виктора Волкова.

Под проливным дождем инспекторы отыскали автомобиль "Лада Веста". Мужчина рассказал, что сам он из села Красногорское. В пути он заблудисля и заехал в яму.

Машину доставали с помощью лебедки и троса. Когда автомобиль вытащили на трассу, водитель уехал домой.