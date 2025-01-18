Жительница Сарапула не могла выйти из дома из-за упавших дров

Сарапул. Удмуртия. Спасатели помогли пожилой жительнице Сарапула выбраться из дома, дверь которого завалило дровами. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл 18 января. 76-летняя женщина не могла выйти из своего дома, потому что дверь снаружи завалило дровами. Пенсионерка живёт одна и родственников в Удмуртии не имеет, поэтому позвонила по телефону одной из экстренных служб — 01.

Спасатели Сарапула приехали на место происшествия и разобрали завал из дров. Пенсионерке не потребовалась медицинская помощь.

Жителям Удмуртии напоминают, что для получения экстренной помощи нужно звонить в службу 112.