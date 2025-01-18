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Жительница Сарапула не могла выйти из дома из-за упавших дров

17:40, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жительница Сарапула не могла выйти из дома из-за упавших дров
17:40, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
122
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
122
0

На помощь пришлось звать спасателей.

Сарапул. Удмуртия. Спасатели помогли пожилой жительнице Сарапула выбраться из дома, дверь которого завалило дровами. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Инцидент произошёл 18 января. 76-летняя женщина не могла выйти из своего дома, потому что дверь снаружи завалило дровами. Пенсионерка живёт одна и родственников в Удмуртии не имеет, поэтому позвонила по телефону одной из экстренных служб — 01. 

Спасатели Сарапула приехали на место происшествия и разобрали завал из дров. Пенсионерке не потребовалась медицинская помощь. 

Жителям Удмуртии напоминают, что для получения экстренной помощи нужно звонить в службу 112.  

17:40, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
122
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь